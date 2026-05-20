Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su veriliyor

Manisa'da gelecek ay başlaması öngörülen sulama dönemi kapsamında sulama sahalarında su ihtiyacının karşılanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılıyor.



Son aylarda yaşanan yağışlarla su seviyesi artan Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.



Barajdan Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan ve sulama amacıyla rezervuar gölü haline getirilen Marmara Gölü'ne 21 Mayıs itibarıyla su aktarımı başladı.



Haziran ayında başlaması öngörülen sulama dönemi kapsamında, Salihli'den Menemen'e kadar uzanan tüm sulama sahalarında su ihtiyacının karşılanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan kontrollü olarak salınan su, Adala ve Kemerdamları üzerinden sulama kanalı yardımıyla Marmara Gölü'ne ulaştırılıyor.



Kuraklık nedeniyle 2021 yılında tamamen kuruyan ve yılbaşından sonra etkili olan yağışların ardından yeniden su tutan Marmara Gölü'nün bazı bölgelerinde su yüksekliğinin 1 metreye ulaştığı öğrenildi.

