        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Nurcan Zeyrek ile tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin kusuru bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanması beklenen havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirterek, duruşmayı erteledi.

        Heyet başkanı ayrıca, bazı kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma iznine yapılan itirazlara ilişkin Bölge İdare Mahkemesi incelemesinin tamamlandığını, gerekçeli kararın beklendiğini ifade etti.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Necibe Karaoğlanlar, yeni bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Karaoğlanlar yeni raporda farklı sorumluluk tespitlerinin ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Mahkeme değerlendirmesini bu raporla ve tanık beyanları ile birlikte tamamlayacak. 1 Temmuz'daki duruşmada taraflara tebliğ edilecek yeni rapora itirazların gelmesi muhtemel olup sonraki celsede nihai bir karar verilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ve M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Sonraki duruşmada ise diğer sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Fransa'da Nestlé alarmı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
