Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.



Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Nurcan Zeyrek ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin kusuru bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanması beklenen havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirterek, duruşmayı erteledi.



Heyet başkanı ayrıca, bazı kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma iznine yapılan itirazlara ilişkin Bölge İdare Mahkemesi incelemesinin tamamlandığını, gerekçeli kararın beklendiğini ifade etti.



Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Necibe Karaoğlanlar, yeni bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Karaoğlanlar yeni raporda farklı sorumluluk tespitlerinin ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Mahkeme değerlendirmesini bu raporla ve tanık beyanları ile birlikte tamamlayacak. 1 Temmuz'daki duruşmada taraflara tebliğ edilecek yeni rapora itirazların gelmesi muhtemel olup sonraki celsede nihai bir karar verilmesini bekliyoruz." diye konuştu.



- Olay



Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ve M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Sonraki duruşmada ise diğer sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmedilmişti.

