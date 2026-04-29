        Görevden alınan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Koca, parti üyeliğinden istifa etti

        İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden alınan Yunus Koca, parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Koca, görevden alınma sürecinde siyasi ahlakın ve teşkilat emeğinin hiçe sayıldığını savundu.

        Görevden alınmasının sorumlusunun İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat olduğunu öne süren Koca, kendisi ve ekibine mobbing uygulandığını, genel merkezin de yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

        Koca, görevden alma gerekçesi olarak sözlü sunulan "koordinasyon eksikliği" açıklamasını kabul etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi, şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı, ayrıca onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

