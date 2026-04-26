        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri GÜNCELLEME - Manisa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada izinli polis memuru hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Manisa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada izinli polis memuru hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren izinli polis memuru için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 13:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada izinli polis memuru hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren izinli polis memuru için tören düzenlendi.

        Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda K.Z E. (20) idaresindeki 35 CER 067 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Ağır yaralanan Kösemen, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü K.Z.E. gözaltına alındı.

        Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi.

        Evli ve 2 çocuk babası Halis Kösemen için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Kösemen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile kurum amirleri ve polis memurları katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kösemen'in öz geçmişi okundu.

        Törende, Kösemen'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı, güçlükle ayakta durduğu görüldü.

        Duanın ardından Kösemen'in cenazesi, ikindi vakti Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Selendi AK Parti'de mahalle başkanları toplandı
        Selendi AK Parti'de mahalle başkanları toplandı
        Selendi'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Selendi'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        10 ton mesir macunu 20 dakikada saçıldı
        10 ton mesir macunu 20 dakikada saçıldı
        Manisa'da 10 ton mesir macunu halka saçıldı
        Manisa'da 10 ton mesir macunu halka saçıldı
        Manisa'da mesir coşkusu Kubbe ve minarelerden saçılan mesir macunundan kapa...
        Manisa'da mesir coşkusu Kubbe ve minarelerden saçılan mesir macunundan kapa...
        Coğrafi tescilli Demirci kirazında hedef 20 bin ton rekolte
        Coğrafi tescilli Demirci kirazında hedef 20 bin ton rekolte