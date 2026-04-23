        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Turgutlu'da sessiz yürüyüşle anıldı

        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Turgutlu'da sessiz yürüyüşle anıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan fener alayı yürüyüşü, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına sessiz olarak gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Turgutlu'da sessiz yürüyüşle anıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan fener alayı yürüyüşü, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına sessiz olarak gerçekleştirildi.

        Turgutlu Koza Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra, saldırıda hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden sessizce yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geldi.

        Etkinlik, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

        Yürüyüşe, Belediye Başkanı Çetin Akın, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

