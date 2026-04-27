        Köpek "Betty", Abdullah dedenin yoldaşı oldu

        Köpek "Betty", Abdullah dedenin yoldaşı oldu

        GÜNAY PABUŞÇU - KAMİL TEKMEN - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Betty" isimli golden retriever cinsi köpek, traktörde sahibiyle seyahat etmesiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Abdullah Ergün, yaklaşık 5 yıl önce oğlu Akif Ergün'ün sahiplendiği Betty ile güçlü bir bağ kurdu.

        Günün büyük bölümünü birlikte geçiren ikili, ev dışında da birbirinden ayrılmıyor. Betty, traktörüyle tarlaya ya da civardaki yerlere giden Ergün'e eşlik ediyor.

        Betty, sahibi traktöre yaklaştığında harekete geçiyor. Sahibinin peşinden koşarak traktöre binen Betty, aracın motor bölümüne uzanıp seyahat pozisyonu alıyor. Sevimli köpek, sahibinin "İn" komutuna kadar yolculuğa eşlik ediyor.

        Ergün ve Betty'nin dostluğu, onları gören vatandaşların da sevgisini kazanıyor.

        - "Traktörü çalıştırmadan yola çıkacağımı anlıyor"

        Abdullah Ergün, AA muhabirine köpeğinin kendisini hiçbir yerde yalnız bırakmadığını, traktörle gezmeyi sevdiğini söyledi.

        Onun gelmesine izin vermezse havlamaya ve ağlamaya başladığını anlatan Ergün, her yere birlikte gittiklerini belirtti.

        Ergün, Betty'nin akıllı bir köpek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Traktörü çalıştırmadan yola çıkacağımı anlıyor, hemen havlamaya başlıyor. Saldığımda koşarak traktöre biniyor. Ben indirmedikçe akşama kadar traktörün üzerinde kalıyor. Son sürat de gitsek, ağır ağır da gitsek ön tarafa patilerini yapıştırarak gidiyor. Onun yeri bende çok ayrı."

        Betty'nin uysal olduğunu dile getiren Ergün, kimseye zarar vermediğini sözlerine ekledi.

        - "Yoldaşı oldu"

        Akif Ergün (41) de Betty'yi sosyal medyada sahiplendirme ilanında gördüğünü anlattı.

        İzmir'de yaşayan birinden yavruyken sahiplendiği Betty'nin 5 yıldır ailenin parçası olduğunu ifade eden Ergün, "Betty, traktöre binmeyi çok seviyor. Traktör çalıştığında hareket edileceğini anlayıp kendisini bırakmamamız için havlıyor ve ağlamaya başlıyor. Sürekli babamla birlikte olduğu için ona daha çok alıştı. Günün yaklaşık 20 saatini babamla birlikte geçiriyor. Babam, onu benden daha çok seviyor, onun yoldaşı oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

