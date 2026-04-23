Manisa Valisi Özkan koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehlika Örtülü'ye devretti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili devir teslim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve sınıf öğretmeni Sevgi Erçin de katıldı.



Valilik koltuğunu devralan Mehlika Örtülü, çocukların daha iyi eğitim imkanlarına, güvenli oyun alanlarına ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri fırsatlara sahip olmaları yönündeki taleplerini dile getirdi.



Vali Özkan ise çocukların ülkenin en değerli emaneti olduğunu belirterek, "Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarı ve en kıymetli hazinemizdir. Onların iyi eğitim alması, sevgi ve güven içinde büyümesi, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. 23 Nisan, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve onlara verdiğimiz değerin en anlamlı göstergesidir. Çocuklarımızın azmi ve gayreti, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

