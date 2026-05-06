        Manisa'da "Akhisar Kitap Günleri" başladı

        Manisa'da "Akhisar Kitap Günleri" başladı

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Akhisar Kitap Günleri'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Kaynak: Anadolu Ajansı
Giriş: 06.05.2026 - 15:33

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Akhisar Kitap Günleri'nin açılışına katıldı.


        Akhisar Kaymakamlığınca "Edebiyatın Kalbi Akhisar Kitap Günleri'nde Atıyor" temasıyla Akhisar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, ilçenin ilim ve irfana gönül vermiş insanların yetiştiği bir yer olduğunu söyledi.

        İnsanın kendisini ve tabiatı sorgulamasında kitapların önemli rol oynadığını ifade eden Özkan, "Bilgiye erişimin hızlı olduğu günümüzde, kitapla münasebetimizin nasıl olması gerektiğini kitap ehline bırakıyoruz. Onların bu konuyu tartışması önem arz ediyor. Ben kendi ve nefsim adına her zamankinden daha fazla derinlemesine düşünmek ve sahih bilgiye ulaşmak için kitapların daha kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da organizasyonun kültüre ve kitaba verilen değerin bir ispatı olduğunu söyledi.

        Kitabın bireyin kendini keşfetme yolculuğunda güçlü bir rehber olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Bir toplumun gücü sadece ekonomik imkanlarla ölçülmez, o toplumun düşünce dünyası, kültürel derinliği ve okuma alışkanlığı da en az onun kadar belirleyicidir. Her kitap yeni bir pencere açar. Her satır, zihnimizde yeni ufuklar oluşturur. Okuyan insan sorgular, sorgulayan insan üretir, üreten insan da topluma yön verir. Bu yönüyle kitap fuarları, sadece kitapların sergilendiği alanlar olarak görülmemeli, aynı zamanda fikirlerin buluştuğu, düşüncelerin geliştiği ve ilhamın yayıldığı merkezler olarak değerlendirilmelidir."

        Akhisar Kaymakamı Mustafa Can da 6-10 Mayıs tarihlerinde açık olacak etkinlikte 24 yayınevi ve 30 yazarın yer aldığını anlattı.

        Programda halk oyunları gösterisi sunuldu, organizasyona destek veren firma temsilcilerine teşekkür belgesi, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülleri verildi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.

        Yenişehirlioğlu, burada düzenlenen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi, imzaladığı kitabını Vali Özkan'a hediye etti.

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, daha sonra Park İçi Kültür Salonu'nda "İnsan ve İhyası" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

        Yenişehirlioğlu konuşmasında, insanı insan yapan değerlerin merhamet, adalet, hikmet ve irfan olduğunu anlatarak, bu değerlerin ancak sağlam bir kültür ve medeniyet birikimiyle canlı tutulabileceğini ifade etti.

        Etkinliğe MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

