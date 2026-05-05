Manisa'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, park halindeki 13 araca çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, park halindeki 13 araçta hasara neden oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden A.A. idaresindeki 32 ACL 369 plakalı kamyonet, gece saatlerinde Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 13 otomobile çarptı. Gürültü üzerine dışarı çıkan polisler, alkollü olduğu belirlenen sürücüyü gözaltına aldı. Çarpmanın etkisiyle bazı otomobillerin kaldırıma savrulduğu, araçların büyük bölümünde ağır hasar oluştuğu görüldü. Caddedeki araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

