Manisa'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 88 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki üç katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri kısa sürede binayı tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü.
Evde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mustafa Gökmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
