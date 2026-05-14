Manisa'da bariyere çarpan motosikletteki gençlerden biri öldü, biri yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 14.05.2026 - 10:01 Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alaşehir yönüne ilerleyen Muhammetcan C'nin (19) kullandığı 09 ALY 168 plakalı motosiklet, Selimiye Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Yaralanan sürücü ile motosikletteki Fatih A. (24), Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatih A, hastanede yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri