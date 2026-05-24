Manisa'da başını kaldırıma çarpan seyyar satıcı hastanede öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dengesini kaybederek düşen ve başını kaldırıma çarpan seyyar satıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafsa Sultan Mahallesi 4808 Sokak'ta önceki gün yaşanan olayda ağır yaralanan Sadri Akgül (66), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafsa Sultan Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta minibüsünde enginar satan Sadri Akgül, dengesini kaybederek yere düşmüş, başını kaldırıma çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

