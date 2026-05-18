        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da bir kişiyi darbedip zorla senet imzalattıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiyi darbederek parasını ve cep telefonunu gasbettikleri, ayrıca zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Kırveli Mahallesi'nde yaşayan T.Ö. (55), motosikletle gelen iki kişi tarafından darbedildiğini, tehdit edilerek parasının ve cep telefonunun gasbedildiğini, ayrıca zorla senet imzalatıldığını belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.E. (18), E.Ö. (21) ve M.N'yi (20) gözaltına aldı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
