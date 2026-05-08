Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da evde çıkan yangında mahsur kalan 76 yaşındaki kadını jandarma kurtardı

        Manisa'da evde çıkan yangında mahsur kalan 76 yaşındaki kadını jandarma kurtardı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da evde çıkan yangında mahsur kalan 76 yaşındaki kadını jandarma kurtardı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Muradiye Mahallesi Ata Sokak'ta dün Naile Doğrular'a (76) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş ve trafik timi, eve girerek mahsur kalan kadını dışarı çıkardı.

        Dumandan etkilenen Naile Doğrular, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirildi.

        Öte yandan kurtarma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, 2 jandarma personelinin yangın çıkan eve koşarak içeri girmesi ve kadını evden çıkararak güvenli alana götürmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Başkan Balaban vatandaşın sorunlarını dinledi
        Başkan Balaban vatandaşın sorunlarını dinledi
        Turgutlu Belediyesi kotra satışlarına başlayacak
        Turgutlu Belediyesi kotra satışlarına başlayacak
        Gençler Spil'in zirvesinde ay yıldızlı bayrakla buluştu Spil'in zirvesinde...
        Gençler Spil'in zirvesinde ay yıldızlı bayrakla buluştu Spil'in zirvesinde...
        Kula'da çiftçilere trafik güvenliği eğitimi
        Kula'da çiftçilere trafik güvenliği eğitimi
        Ülkü Ocakları Tire'de köy okulunu yeniledi
        Ülkü Ocakları Tire'de köy okulunu yeniledi
        Başkan Şimşek'ten açılışa davet
        Başkan Şimşek'ten açılışa davet