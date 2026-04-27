Manisa'da husumetlisini tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İddiayı göre, Kadıdağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde A.A, aralarında husumet bulunan Eyüp Taş'a (41) yanında bulunan tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Taş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

