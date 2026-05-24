Manisa'da iki barajda doluluk oranı yüksek seviyeye ulaştı

Manisa'da yıl başından bu yana etkili olan yağışlar, tarımsal sulamada büyük önem taşıyan barajlardaki su seviyesini yükseltti.



Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Salihli ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan ve kentin en büyük barajı olan Demirköprü Barajı, havzasına düşen yağışlarla doldu.



Elektrik üretiminde ve Gediz Ovası'nın tarımsal sulamasında kullanılan barajda, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle uzun yıllar sonra doluluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.



Alaşehir ilçesindeki Alaşehir Çayı üzerinde tarımsal sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Afşar Barajı da tamamen doldu.



