        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da kalp krizi geçiren garnizon komutanı hastanede hayatını kaybetti

        Akhisar Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan (54), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, dün Akhisar Gölet Piknik Alanı'ndaki spor etkinliğine katılan Kaplan, bir süre sonra fenalaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

        Kaplan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaplan için yarın saat 10.00'da Akhisar Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlenecek. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kaplan'ın naaşı, Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
