Manisa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. T.B. idaresindeki 45 AUZ 721 plakalı kamyon, Gökeyüp Mahallesi'nde, R.K'nin kullandığı 45 L 0216 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün eşi Emine K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü R.K, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kamyon sürücüsü T.B'yi gözaltına aldı.

