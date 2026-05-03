Manisa'da kardeşinin bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



İddiaya göre, Karataş mevkisinde Hasan A. (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.C.A, yanındaki bıçakla ağabeyini yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı Hasan A. sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



U.C.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

