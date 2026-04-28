        Manisa Haberleri Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 00:52 Güncelleme:
        Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koparan'a (70), K.B. (32) idaresindeki 45 TH 481 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koparan, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü K.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

