        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da özel çocukların duyusal gelişim ve teknoloji becerileri için atölye açıldı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde engelli öğrencilerin duyusal gelişimleri ve teknoloji becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan "DUYU-KOD" atölyesi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Vakfı işbirliğiyle hazırlanan atölye, Hatice Görgülü İlkokulu bünyesinde açıldı.

        Bilim, teknoloji ve sanatı kapsayan 6 farklı öğrenme istasyonu yer alan atölyede, öğrencilere "duyudan algoritmaya" uzanan eğitimler verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğrenme sürecinin her birey için farklı olduğunu belirterek, bazı çocukların duyarak, bazılarının ise dokunarak öğrendiğini ifade etti.

        Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık da eğitim, sosyal gelişim ve toplumsal faydaya katkı sunmayı önemsediklerini belirtti.

        Açılışa Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

