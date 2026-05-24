Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü. Gediz Ovası'nda havaların ısınmasıyla açan çiçekler, bahçe ve tarlaları renklendirdi. Yeşil, beyaz ve sarı bitkiler, gelinciklerin de açmasıyla renkli görüntüler oluşturdu. Yoldan geçenler, Kestelli Mahallesi çevresinde yolculuklarına ara vererek tarlalarda fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.