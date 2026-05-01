Manisa'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İlçede 100 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 3 tabanca, 71 mermi, 5 senet, 9 cep telefonu, 1 ajanda ile çok sayıda belge ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
