        Manisa'da tırla çarpışan elektrikli motosikletteki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tır ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Enes B. yönetimindeki 45 AUL 430 plakalı tır ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 ATJ 267 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Abdullah K, Oğuzhan K, Ali K. ve Yasemin K. ile Şefika K. (54) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şefika K, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, tır sürücüsü Enes B'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

