        Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi

        Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen, son yolculuğuna uğurlandı.

        Giriş: 14.04.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kazada yaşamını yitiren Gelen'in cenazesi, Cumhuriyet Camisine getirildi.

        Gelen'in cenazesi Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine katılan Gelen'in ailesi taziyeleri kabul etti.

        Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile Gelen ailesinin yakınları katıldı.

        Sude Gelen (17) idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet dün Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 09 UR 742 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Gelen hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü E.C. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

