Manisa'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Y.B. (53) idaresindeki 45 ZF 634 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alemşahlı Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada Y.B. (53) ile araçtaki eşi Raziye B. (48) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raziye B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

