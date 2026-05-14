Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da üzüm üreticilerinin asma yaprağı mesaisi başladı

        Manisa'da üzüm üreticilerinin asma yaprağı mesaisi başladı

        Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler, mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Bölgede erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor.


        Üreticilerin "yaprakbank" olarak tanımladığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, kilogramı ortalama 80 liradan alınıyor. Yapraklar, taze veya salamura olarak pazara sunuluyor.

        Üreticiler, yapraktan elde ettikleri gelirle bağ bakımı, gübre, ilaç ve mazot giderlerini karşıladıklarını belirtiyor.

        Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, ilçenin asma yaprağının 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini, bunun üreticiler için önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

        Çiftçilerin hasat öncesi günlük ihtiyaçlarını bu asma yaprağıyla rahatça karşılayabildiklerini anlatan Seyhan, bölgeden geçen yıl 2 bin ton asma yaprağı ihracatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Belenyaka Mahallesi'nde üretim yapan Kadriye Kösebaş Evren de asma yaprağının ince yapısı ve aromasıyla yoğun talep gördüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

