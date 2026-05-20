        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

        Manisa Valiliği, bu yıl etkili olan yağmurlarla su seviyesi artan Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımı yapılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Demirköprü Barajı'nda uzun yıllardır görülmeyen su seviyelerine ulaşıldı.

        Kentin Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü'nde son yağışlarla birlikte göl aynasının yeniden oluştuğu gözlemlendi.

        Açıklamada, Demirköprü Barajı'nda su kotunun 242,12 seviyesine ulaştığı ve yaklaşık 920 milyon metreküp su depolandığı belirtildi. Sulama sezonunda yaklaşık 123 bin hektar tarım arazisinin su ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği ve hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiği ifade edildi.

        Planlamaya göre, Haziran ayında başlaması öngörülen sulama dönemi kapsamında, Salihli'den Menemen'e kadar uzanan tüm sulama sahalarında su ihtiyacının karşılanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılmaya başlanacak.

        Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, Bozdağlar'dan gelen Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş derelerinin göle yönlendirilmesine ilişkin analiz çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini dikkati çekerek, Marmara Gölü'nün bölge halkı, doğal yaşam ve ekosistem açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

        DSİ'nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Marmara Gölü'nün yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını aktaran Vali Özkan, "Son yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları arttı. Demirköprü Barajı'nın su seviyesi de iyi duruma geldi. 21 Mayıs 2026 itibarıyla yapılacak su aktarımıyla birlikte gölün eski günlerine dönmesini ve çiftçilerimiz açısından verimli bir sulama sezonu yaşanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

