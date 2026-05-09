        Manisalı Nehir ve Elif, Avrupa ve dünya şampiyonaları için bileklerine güveniyor

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa'da yaşayan milli bilek güreşi sporcusu lise öğrencileri Nehir Özcan ve Elif Saruhan, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Turgutlu'da ortaokuldaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İbrahim Yalur'un yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Nehir 4, Elif ise 5 yılda bu sporda önemli gelişme kaydetti.

        Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nehir Özcan (15), 2023 yılında önce il birinciliği sonra da Türkiye ikinciliği elde etti.

        Nehir Özcan, geçen yıl Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'nda iki kolda Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, bu yıl da Türkiye Şampiyonası'nda hem sağ hem sol kolda birincilik elde ederek milli takım kadrosundaki yerini korudu.

        Aynı okulun 10. sınıf öğrencisi Elif Saruhan (15) da Şanlıurfa'da Türkiye üçüncülüğü, Yalova'da milli takım seçmelerinde birincilik kazandı.

        Nehir Özcan, 8-20 Mayıs'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 40 kilo sağ-sol kol kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Nehir, 9 Ekim 2026'da Hindistan'da yapılması planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

        Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Elif Saruhan da 50 kilo sağ-sol kol kategorisinde Türkiye adına yarışacak.

        İki milli sporcu, antrenmanlarını bu spora başladıkları 19 Mayıs Ortaokulu'nun spor salonunda sürdürüyor. Manisa Diyanet Gençlik Spor Kulübünün de antrenörü olan İbrahim Yalur gözetiminde çalışan sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.




        - "Büyük yerlere gelmek istiyorum"

        Nehir Özcan, AA muhabirine bilek güreşine 4 yıl önce başladığını belirterek, ilk maçında ikinci olduğunu, ilerleyen süreçte birincilikler elde ettiğini anlattı.

        Büyük başarılar için sürekli gayret ettiğini ifade eden Nehir Özcan, "Daha büyük yerlere gelmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda iki kolda da birincilik elde etmek, Hindistan'da da aynı şekilde başarı elde etmek ve orada da marşımızı okutmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Nehir Özcan, sosyal medyayı aktif kullanmadığını anlatarak, spora odaklandığını, herkese sporu tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.




        - Elif Saruhan: "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum"

        Elif Saruhan ise bilek güreşiyle aile içindeki denemeler sırasında tanıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Aile üyelerimle bilek güreşi yapıyordum, güçlü olduğumu fark ettim. Babam bana 'bilek güreşine gir, güveniyorum' dedi. Daha sonra İbrahim hocamın desteği sayesinde bilek güreşine girdim. Yalova'da düzenlenen milli takım seçmelerinde derece yaptım ve şimdi de ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına gideceğim. Kendime güveniyorum, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

        Derslerden sonra antrenmana gittiğini belirten Saruhan, "İkisini birden yürütüyorum. Sürekli antrenman ve derslere odaklandığım için sosyal medyaya girmiyorum, aktif olamıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Her zaman arkadaşlarıma sporun onlara iyi geleceğini, spora yönelmeleri gerektiğini söylüyorum." dedi.

        Öğretmen ve antrenör İbrahim Yalur da sporcularına inandığını belirterek hedeflerinin Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandırmak olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

