        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Manisa'nın Salihli, Turgutlu ve Soma ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Salihli'de Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, yağış nedeniyle Ramiz Turan Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

        Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, şiir dinletileri ve oratoryo gösterisi sunuldu.

        Törene Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da katıldı.


        - Turgutlu

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.


        Öğrenci etkinliklerinin olduğu kutlama töreni hava muhalefeti nedeniyle cuma gününe ertelendi.


        - Soma

        Turgutalp Kültür Merkezi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Soma Zübeyde Hanım İlkokulu bahçesinde devam etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici konuşmasında çocuk olmanın dünyaya saf, temiz gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek olduğunu söyledi.


        Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, gösteriler ve şiir dinletileri sunuldu.

        Törene Soma Kaymakamı Ünal Koç, Belediye Başkanı Sercan Okur da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

