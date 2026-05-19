Manisa'nın ilçelerinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Manisa'nın Turgutlu, Soma ve Salihli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.



Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'ndaki kortej yürüyüşüyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda törenle devam etti.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.





Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.



- Soma



Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Millet Bahçesi'nde devam eden törende Soma Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi çalışanları ile özel gereksinimli bireyler vals gösterisi sundu. Öğrenciler de halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi, şiirler okudu.



Soma Kaymakamı Ünal Koç ile Belediye Başkanı Sercan Okur, Millet Bahçesi'nde spor branşlarının tanıtıldığı stantları gezdi.



- Salihli



Salihli Atatürk Meydanı'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde devam eden programda konuşan Ayaz, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini anlatarak, gençliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olduğunu ifade etti.



Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi, halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi.



Törene Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem de katıldı.

