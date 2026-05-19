        Manisa'nın ilçelerinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Manisa'nın Turgutlu, Soma ve Salihli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'ndaki kortej yürüyüşüyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda törenle devam etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.


        Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

        - Soma

        Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Millet Bahçesi'nde devam eden törende Soma Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi çalışanları ile özel gereksinimli bireyler vals gösterisi sundu. Öğrenciler de halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi, şiirler okudu.

        Soma Kaymakamı Ünal Koç ile Belediye Başkanı Sercan Okur, Millet Bahçesi'nde spor branşlarının tanıtıldığı stantları gezdi.

        - Salihli

        Salihli Atatürk Meydanı'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde devam eden programda konuşan Ayaz, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini anlatarak, gençliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olduğunu ifade etti.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi, halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi.

        Törene Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

