Mersin'e atanan Manisa Emniyet Müdürü Aktaş'a veda töreni düzenlendi

Manisa'da, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş için uğurlama töreni düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğündeki törende kendisini uğurlamaya gelen personel ve vatandaşlara teşekkür eden Aktaş, törene katılanlarla tek tek selamlaştı.



Telsizden veda anonsu yapan Aktaş, "Merkez ve 17 ilçe teşkilatımız, 3700'e yaklaşan personelimizle yaklaşık 3 yıl boyunca vatandaşın huzuru, polisin gururu şiarıyla görev ifa ettik. Bu görev esnasında ortaya konulan emek, çaba ve gayretlerinden dolayı kahraman mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



