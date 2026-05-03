        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da konuştu:

        MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, zincir market ve alışveriş merkezlerine ilişkin "Acımasızca fahiş fiyatı artıran, tekelleşerek kartelleşerek fahiş fiyat artışına yol açan, vatandaşımızın, insanımızın ekmeğine, nafakasına göz diken bu yapılarla çok daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Akçay, kentteki bir otelde düzenlenen Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 2,2 milyon esnaf ve sanatkar bulunduğunu, Manisa'da ise 60 binden fazla esnafın faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın büyük zincir marketler ve alışveriş merkezlerinin (AVM) tekelleştiği, küçük esnafa zarar verdiği yönündeki değerlendirmelerine değinen Akçay, şöyle konuştu:

        "Elbette katılıyorum fakat bu da yeterli değil. Çünkü AVM çalışanları tatil de yapamıyorlar. Ayrıca haksız rekabete de yol açan bir durum söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu zincir marketlerin yol açtığı fahiş fiyat artışlarına yönelik yaptığım konuşmada da Avrupa ve Amerika'da dahi kartelleşmeye ve tekelleşmeye müsaade edilmediğini ve ağır, sert tedbirler getirildiğini ifade ettik. Ayrıca naçizane bu önerilere ilaveten, acımasızca fahiş fiyatı artıran, tekelleşerek, kartelleşerek fahiş fiyat artışına yol açan, vatandaşımızın, insanımızın ekmeğine, nafakasına göz diken bu yapılarla çok daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse teşhir ve kapatma cezaları da gündeme getirilmelidir."

        CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da esnaf kökenli olduğunu vurgulayarak, 2018'den bu yana esnaf toplantılarına katılarak sorunları gündeme getirdiğini belirtti.

        Genel kurulda 36 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Hasan Geriter ile Destan Bulgay aday oldu.

        Adayların konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
