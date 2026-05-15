MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Demirci ilçesinde bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.



Akçay, ilk olarak MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.



Daha sonra AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün'ü ziyaret eden Akçay, Cumhur İttifakı'nın ilçedeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Demirci Ticaret ve Sanayi Odasında esnaf odası başkanlarıyla da bir araya gelen Akçay, esnafın talep ve önerilerini dinledi.



Ziyarette Akçay'a, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da eşlik etti.

