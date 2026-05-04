Sarıgöl'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle Pazar Sokak'ta bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sarıgöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ağacın dalları ve gövdesi ekipler tarafından kontrollü bir şekilde kesildi. Araçta hasar meydana geldi.



Sağanak nedeniyle yollarda ve bazı üzüm bağlarında su birikintileri oluştu.

