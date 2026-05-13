Soma'daki maden şehitleri facianın 12. yılında anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma programı düzenlendi.



Soma Madenci Şehitliği'ndeki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi parti temsilcileri ile madenci yakınları katıldı.



Protokol üyeleri madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Soma Müftüsü Halil Uzun tarafından dua edildi.



Faciada oğlunu kaybeden Bahriye Arslancan, gazetecilere, "Her gün, her an üzgünüz, aklımıza geldikçe ağlıyoruz. İki evladı vardı. Öldüğünde oğlu 4 yaşındaydı, şimdi 17 yaşında. Kızı da 23 yaşına geldi. Diyecek bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Ulu Cami'de hayatını kaybeden 301 madenci için mevlit programı düzenlendi.

