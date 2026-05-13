Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Soma'daki maden şehitleri facianın 12. yılında anıldı

        Soma'daki maden şehitleri facianın 12. yılında anıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soma'daki maden şehitleri facianın 12. yılında anıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma programı düzenlendi.

        Soma Madenci Şehitliği'ndeki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi parti temsilcileri ile madenci yakınları katıldı.

        Protokol üyeleri madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Soma Müftüsü Halil Uzun tarafından dua edildi.

        Faciada oğlunu kaybeden Bahriye Arslancan, gazetecilere, "Her gün, her an üzgünüz, aklımıza geldikçe ağlıyoruz. İki evladı vardı. Öldüğünde oğlu 4 yaşındaydı, şimdi 17 yaşında. Kızı da 23 yaşına geldi. Diyecek bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Ulu Cami'de hayatını kaybeden 301 madenci için mevlit programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        Soma maden şehitleri mezarları başında anıldı
        Soma maden şehitleri mezarları başında anıldı
        Soma'daki maden şehitleri dualarla anıldı
        Soma'daki maden şehitleri dualarla anıldı
        Aşırı tuz tüketimi sessizce öldürüyor
        Aşırı tuz tüketimi sessizce öldürüyor
        Ege'de 8 yeni örümcek türü keşfedildi
        Ege'de 8 yeni örümcek türü keşfedildi
        Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi öğrencilerin vazgeçilmez adresi
        Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi öğrencilerin vazgeçilmez adresi
        Manisa Şehir Hastanesi'nden tuz tüketim uyarısı
        Manisa Şehir Hastanesi'nden tuz tüketim uyarısı