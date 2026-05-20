Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Turgutlu Belediyespor, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 60-50 mağlup ederek Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Turgutlu Belediyespor, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 60-50 mağlup ederek Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, Turgutlu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 33-21 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci devrede de üstün oyununu sürdürerek parkeden 60-50 galip ayrıldı.
Seride durumu 3-2'ye getiren Turgutlu Belediyespor, gelecek sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
Maçın ardından Turgutlu Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.
Play-off şampiyonu Turgutlu Belediyespor'un kaptanı Yağmur Öztürk, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Çağlar Ökten ve Hüseyin Beşok'un elinden aldı.
Oyuncular, törenin ardından şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.