        Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

        Manisa'nın Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

        Programın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde dua edildi.

        - Sarıgöl

        Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Ömür Akif Aydoğdu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından motorize ekipler kortej geçişi yaptı.

        Öğrenciler, emniyet binasını ziyaret ederek polislerin gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

