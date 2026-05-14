Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce belirlenen evde yapılan aramalarda uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 510 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.D. (35), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

