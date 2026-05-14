        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Turgutlu'da yükümlülere yönelik aile ve toplum konferansı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yükümlülere yönelik aile ve toplum konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğindeki etkinlik, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, konferansta aile yapısı ve toplum konusunda bilgiler verdi.


        Köse ailede anne ve babanın üstlendiği sorumlulukların çocukların kişilik gelişiminde önemli rol oynadığını ifade ederek, sağlıklı bireylerin güçlü aile ortamında yetiştiğini söyledi.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz programın sonunda Prof. Dr. Köse'ye çiçek ve yükümlüler tarafından kurslarda hazırlanan ahşap boyama tepsi hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

