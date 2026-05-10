Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
10.05.2026 - 18:05
Salon:Muradiye
Hakemler:Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Glint Manisa Basket: Stevenson 26, Smith 3, Yiğit Onan 9, Johnson, Pereira 11, Starks 2, Mintz 22, Buğra Çal 2, Altan Çamoğlu, Martin 8
Türk Telekom: Devoe 10, Alexander 4, Trifunovic 21, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 17, Allman 3, Berkan Durmaz 7, Smith 3, Bankston 8
1. Periyot: 19-24
Devre: 39-43
3. Periyot: 54-64
Normal süre: 74-74
MANİSA
