        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Ülkü Ocakları Tire'de köy okulunu yeniledi

        Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Tire ilçesinde bir ilkokulda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla eğitim ortamını daha da elverişli hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Çeriközü İlkokulu'nda görev yapan bir öğretmen, okuldaki bazı tadilat ihtiyaçları için Ülkü Ocakları İl Başkanlığından destek istedi.


        Daha önce kentin kırsal kesimindeki birçok okulun ihtiyaçlarını karşılayan Ülkü Ocakları, öğretmenin bu isteğini geri çevirmedi.

        Ülkü Ocakları gönüllüleri, Çeriközü İlkokulunda bakım ve onarım çalışması yaptı.

        Çalışmaların ardından öğretmen ve öğrenciler, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ile gönüllülere teşekkür etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, onlara eğitim materyalleri ve oyuncak hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, yaptıkları çalışmalarla eğitim ortamının iyileştirildiğini belirterek, "İzmir'in merkeze en uzak köylerinden biri olan Tire ilçemize bağlı Çeriközü İlkokulunu daha da güzelleştirdiğimiz ve çocuklarımızı sevindirdiğimiz için çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

