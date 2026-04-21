Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdür ve üyeleri Mardin'de bir araya geldi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürleri ve Üyeleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı" başladı.



Valilik himayesinde, Midyat Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek toplantıya, Türkiye genelinde koruma altındaki alanlarda yapılacak uygulamaları değerlendiren 34 Koruma Bölge Kurulunun müdürleri ve üyeleri katıldı.



Genel müdürlük uzmanlarının sunum yaptığı toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, gazetecilere, Mardin'in turizmini masaya yatırdıklarını ve ilçede yaşayan Süryani ve Ezidi vatandaşların sorunlarını da dinlediklerini söyledi.



Mardin'i ve Midyat'ı çok önemsediklerini belirten Yazgı, şöyle konuştu:



"Ezan sesiyle çan sesinin beraber yankılandığı, farklı inançların uyum içerisinde yaşayabildiği dünyada ender yerlerden biri. Huzurun ve barışın şu anda en çok hasretle yaşanmak istediği dünyamızda Mardin gerçekten huzurun ve barışın başkenti niteliğinde, aynı zamanda kültür mirası anlamında da çok önemli yapı taşlarına sahip. Dün Matiate Yeraltı Şehri'mizi gezdik. İlk kazmasını beraber atmıştık. Şimdi devasa dünya ölçeğinde çok güzel bir yeraltı şehrimiz ortaya çıktı. 'Tur Abdin' bölgesindeki UNESCO süreçlerimiz devam ediyor."



Kültür varlıklarının bu kadar yoğun olduğu bir bölgede Türkiye'deki koruma kurulu müdürleri, üyeleri ve tüm genel müdürlerle hizmet içi eğitim toplantısı niteliğinde bir çalıştay gerçekleştirdiklerini bildiren Yazgı, "Türkiye'nin en değerli arkeologları, sanat tarihçileri, mimarları, hukukçuları bizim bu kurullarımızda görev yapıyor ve şu anda hepsi Mardin'i ele alıyor, kendi kurullarıyla ilgili çalışmalarda örnek dosyalar oluşturmaya çalışıyorlar. İnşallah Mardin'imiz kültür turizmi anlamında çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve çok daha güzel yerlere gelecek hep birlikte yaptığımız bu çalışmalarla." ifadelerini kullandı.



Yazgı, çok katmanlı bir kültür varlığının ve medeniyetin izlerini taşıyan kentin dünyada eşine az rastlandığını dile getirdi.



Mardin'de inanç ve kültür turizmi anlamında yaklaşık 5 yıldır yaptıkları ön çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Yazgı, şunları aktardı:



"Burada sokak sağlıklaştırmaları yapmaya ve arkeolojik çalışmaları ön plana almaya başladık. Tüm kültür varlıklarımızın hem ihyası hem restorasyonu anlamında projelerimizi valiliğimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle beraber istişare çerçevesinde yürütüyoruz. Bunlar biraz zaman alan süreçler ama meyvelerini çok hızlı alabileceğimiz süreçler ve artık Mardin kültür turizmi anlamında çok örnek bir yere geldi, hızlı bir şekilde de gelişiyor ve daha da gelişecek."



- "Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok önemli çalışmalar yapıyor"



Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da Mardin'in tüm ilçeleriyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.



Farklı etnik yapıda ve inançta insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı, komşuluk ve yan yana esnaflık yaptığı Mardin'de bu mirası yaşayarak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Akkoyun, şöyle dedi:



"Geçmişten gelen miras sadece birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku değil, tarihi yapılarımızda geçmişten aldığımız bu mirası koruyarak ve en iyi şekilde restore ederek gelecek nesillere daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde miras bırakacağız. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle kurullarımız çok önemli. Bu koruma konusunda büyük gayret sarf ediyorlar. Bugün de koruma bölge kurulu müdürleri ve üyelerimizin eğitim ve koordinasyon toplantısı Midyat'ta gerçekleşiyor. Bu toplantı ümit ediyorum bölgeler arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması, alınan kararların ortaya konularak bir koordinasyon çerçevesinde sürdürülebilir bir sürecin planlanması noktasında hayırlara vesile olur."



AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ise toplantının Mardin'de yapılmasının büyük anlam taşıdığını, zengin mirasa sahip Mardin'in farkındalığını ve potansiyelini artıracağını anlattı.



Kültür Varlıkları Genel Müdürü Birol İnceciköz de Türkiye'deki somut kültürel mirasın korunmasından ve gelecek nesillere aktarılmasından sorumlu bir kurum olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe ulaşabilmek adına son 20 yıldır önemli gayretler sarf ettiklerini belirten İnceciköz, "İçinde akademisyenlerin, özel sektör çalışanlarının, alanında uzman insanların oluşturduğu bu yapı Türkiye'deki koruma mirasını, kültürünü ve eyleminin dinamiklerini iki gün boyunca konuşacak. Ülkemizin somut kültürel mirasını gelecek nesillere nasıl daha iyi bir şekilde aktaracağımızı konuşacaklar." bilgisini verdi.



Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de Midyat'ta Türk, Kürt, Arap, Süryani ve Ezidi'nin yıllardır barış ve huzur içerisinde beraber yaşadığını dile getirerek, turizm rotasında bulunan ilçenin yaz aylarında büyük turist akınına uğradığını belirtti.



Göreve geldikleri 7 yılda yaptıkları çalışmalarla Midyat'ı dünya gündemine taşıdıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:



"Midyat adeta bir turizm cenneti. 2-3 yıldır hemen hemen yılda 2 milyonun üstünde turist gelmekte. Şu anda bütün otellerde doluluk oranı yüzde 100. Otel yatırımları yapılıyor. Turizm anlamında Midyat hızla gelişen bir ilçe. Bölgede Midyat adeta inanç ve kültür turizmi açısından bir destinasyon oldu. Sadece biz değil, Güneydoğu'nun tamamına destek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz."



Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Kaymakam Mehmet Kaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Güngör ve bakanlık uzmanları katıldı.

