Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyonun yayın dünyasına kazandırılmasına ilişkin açıklama

        Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyonun yayın dünyasına kazandırılmasına ilişkin açıklama

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyona ilişkin, "Ahmedi Hani'den ve Fekiye Teyran'a kadar bir dizi Kürt edebiyatı klasiklerinin ve halk çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Kürt diliyle ilgili çalışmalar içerisinde en derli toplu koleksiyonlardan birini de oluşturuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyonun yayın dünyasına kazandırılmasına ilişkin açıklama

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyona ilişkin, "Ahmedi Hani'den ve Fekiye Teyran'a kadar bir dizi Kürt edebiyatı klasiklerinin ve halk çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Kürt diliyle ilgili çalışmalar içerisinde en derli toplu koleksiyonlardan birini de oluşturuyor." dedi.

        Özcoşar, Rusya'nın Erzurum Konsolosluğunu 1850'li yıllarda yapan ve dil bilimiyle uğraşan Aleksandre Jaba'nın Molla Mahmud Bayezidi ile derlediği Kürtçe koleksiyonun, Mardin Artuklu Üniversitesinin çalışması sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığınca basımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.


        Üniversitenin senato odasında yapılan toplantıda konuşan Özcoşar, Türkiye'de Kürdoloji çalışmalarını ilk başlatan üniversite olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Şu ana kadar birçok açıdan Kürt dili ve Kürt kültürüyle ilgili ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcoşar, bu konuda oldukça yetkin ve üst düzey bir akademik kadroya da sahip olduklarını kaydetti.

        Özcoşar, üniversitelerinde Kürdoloji çalışmalarının 2008'in sonunda başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Yaşayan Diller Enstitüsü'nde Kürt Dili ve Kültürü Bölümünün kurulmasıyla müseccel bir hale geldi. Daha sonra biz lisans, yüksek lisans ve doktora programları açarak bu çalışmaları devam ettirdik. Şu ana kadar da yaklaşık 2 bine yakın yüksek lisans mezunumuz var. Dolayısıyla Kürt dili çalışmalarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da öncü olmaya yönelik bir çaba içerisindeyiz."

        "(Koleksiyon) Ahmedi Hani'den ve Fekiye Teyran'a kadar bir dizi Kürt edebiyatı klasiklerinin ve halk çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Kürt diliyle ilgili çalışmalar içerisinde en derli toplu koleksiyonlardan birini de oluşturuyor." diyen Özcoşar, şu ifadeleri kullandı:

        "Aslında bunun Türkiye'ye getirilmesi 2013'te merhum Prof. Dr. Kadri Yıldırım'ın çalışmalarıyla başlayan bir süreçle gerçekleşti. Bugünkü üniversite yönetimimizin desteğiyle birlikte merhum Kadri hoca, çok yoğun bir çaba içinde bu koleksiyonu dijital ortama aktarıp Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Sonraki süreçte bunun Türkiye'de yayınlanması hep gündemdeydi ama uzun süre değişik sebeplerle aslında bir dijital koleksiyon olarak mahfuz kaldı."

        Özcoşar, son olarak 2019'da Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kırkan'ın çabalarıyla koleksiyonun "Akademi camiasına nasıl kazandırabiliriz?" sorusuyla gündeme geldiğini belirterek, "O günden beri gündemimizdeydi ama sonra bununla ilgili uygun bir fırsatı yakalama imkanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın girişimleriyle bulabildik. Bundaki en önemli sevinçlerimizden, gurur kaynaklarımızdan biri de bu akademik çalışmayı yapan ekibin tamamının üniversitemizin öğretim üyelerinden oluşuyor olması." şeklinde konuştu.

        Rektör Özcoşar, bu süreçte kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a ve akademisyenlere teşekkür etti.

        Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kırkan da Kürtçe açıklama yaptı.

        Özcoşar, daha sonra koleksiyonun kazandırılmasına katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

        - Koleksiyon

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 cilt halinde basılan koleksiyonda, 39 farklı eser olmak üzere toplam 69 el yazması nüsha bulunuyor. Koleksiyonda Melaye Bate, Ahmedi Hani, Fekiye Teyran gibi Kürt şair ve edebiyatçıların eserleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Kürtçe klasik eserlerin toplandığı 'Jaba Koleksiyonu'nun tanıtım toplantısı...
        Kürtçe klasik eserlerin toplandığı 'Jaba Koleksiyonu'nun tanıtım toplantısı...
        Mardin'de fünye ile patlatılan 2 valizden kıyafet çıktı
        Mardin'de fünye ile patlatılan 2 valizden kıyafet çıktı
        Mardin'de Vali Akkoyun ve Ahmet Türk, Play-Off maçında buluştu
        Mardin'de Vali Akkoyun ve Ahmet Türk, Play-Off maçında buluştu
        Yarım ton atıkla yaptığı güvercin heykeliyle dünya barışı için mesaj veriyo...
        Yarım ton atıkla yaptığı güvercin heykeliyle dünya barışı için mesaj veriyo...
        Eti Bakır, Mazıdağı Tesisi'nde 220 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor
        Eti Bakır, Mazıdağı Tesisi'nde 220 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor penaltılarla finale yükseldi
        Mardin 1969 Spor penaltılarla finale yükseldi