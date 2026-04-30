Mardin 1969 Spor taraftarları, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor maçını dev ekranda izledi Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, Nesine 2. Lig play-off mücadelesinde AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor maçını kurulan dev ekranda izledi. Giydikleri Mardin 1969 Spor formaları ve atkılarla takımlarına destek veren vatandaşlar maç boyu tezahüratlar yaptı. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanan maç golsüz sona erdi.

