        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Mardin Artuklu Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Üniversitenin futbol sahasında düzenlenen törende, mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

        Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Üniversite olarak onurlu ve mutlu bireyler yetiştirmeye önem verdiklerini belirten Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Hayatta insanı mutlu kılan en önemli şeylerden biri, onuruyla ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesidir. Üniversitemizde öğrencilerimizi akademik başarının yanı sıra bu iki konuda da yetiştirmeye çalıştık. Öğrencilerimizin onurlu ve mutlu olma konusunda dünyadaki emsallerinden çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu durum, üniversitemiz için önemli bir gurur kaynağıdır. Bugün fiziksel olarak üniversitemizden ayrılıyor olabilirsiniz ancak Mardin Artuklu Üniversitesi ile aranızdaki bağın ömür boyu süreceğine inanıyorum. Bu kampüsün hatıraları, bu şehrin sesi ve bu toprakların ruhu daima sizinle olacaktır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

        Dönem birincisi, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ayhan Öztürk ise üniversiteden ayrılmanın hüznünü yaşadığını, birinci olmanın da gurur verici olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi.

        Mezun olan bazı öğrenciler daha sonra keplerini havaya attı.

        Bu dönem, 16 fakülte ve meslek yüksek okulundan yaklaşık 8 bin öğrenci mezun oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor

