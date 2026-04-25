Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehir genelinde olumsuz hava koşullarının yollarda oluşturduğu tahribatı gidermek amacıyla hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte ulaşım güvenliğini artırmak ve yol kalitesini yükseltmek için asfaltlama ile bakım-onarım çalışmalarını hızlandırdı.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Artuklu ilçesinde yağış ve sıcaklık değişimlerinin ardından yollarda oluşan tahribatın giderilmesi için farklı noktalarda asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.



Yürütülen planlı çalışma programı doğrultusunda PTT Caddesi'nde başlatılan bitümlü sıcak asfalt serim çalışması tamamlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç, şehir ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern bir hale getirmek amacıyla çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Ekiplerin sahada belirlenen program çerçevesinde gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını dile getiren Günenç, "Daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

