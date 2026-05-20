Mardin Valisi Akkoyun, asfalt çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, asfalt çalışmalarını inceledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Artuklu ilçesinin 13 Mart Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını denetleyerek, yetkililerde bilgi aldı.





Akkoyun, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların ulaşım konforunun artacağını belirterek, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.



İncelemeye, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları da katıldı.

