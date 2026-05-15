Mardin Valisi Akkoyun, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Kılduman Mahallesi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Akkoyun, çocuklarla sohbet etti.



Daha sonra mahalledeki vatandaşların taleplerini dinleyen Akkoyun, taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürleri ve daire başkanlarına talimat verdi.



14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla salatalık serasında düzenlenen hasat programına katılan Akkoyun, üretim süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.



Akkoyun, ziyaretleri kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç'in Kızıltepe'de vefat eden anneannesi Hasine Güldağ'ın taziyesine katılarak ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral ve beraberindekilerle bir araya gelen Akkoyun, eczacıların gününü kutladı.



Akkoyun, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni de ziyaret ederek merkez başkanı Mehmet Şerif Öter'den bilgi aldı, esnafla sohbet etti.



Ziyaretlerinde Vali Akkoyun'a, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer eşlik etti.

