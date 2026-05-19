Mardin Valisi Akkoyun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Akkoyun, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümünü tebrik etti.



Gençlerin çağın gerektirdiği ilimle ve bilimle donanıp havacılık, uzay, savunma gibi birçok alanda Türkiye'yi daha da ileriye taşıyarak 19 Mayıs 1919'daki istiklal ruhuyla istikbali şekillendirmeye devam edeceğine inandıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan Gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum. Onur, gurur ve coşku ile kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

